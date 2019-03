Ärzte Zeitung online, 30.03.2019 1

Augsburger Herzinfarktregister

Hitze erhöht das Risiko für Herzinfarkte deutlich

MÜNCHEN. Extreme Wetterereignisse wie die Hitzewellen 2018 in Europa könnten in Zukunft zu einem vermehrten Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen, warnt das Helmholtz-Zentrum München in einer Mitteilung.

Forscher des Zentrums und von der LMU haben Daten des Augsburger Herzinfarktregisters zu 27.000 Infarkten aus den Jahren 1987 bis 2014 mit den meteorologischen Daten an den Tagen der Ereignisse korreliert (Europ Heart J. 2019; online 11. März).

Störfaktoren wie der sozioökonomische Status wurden herausgerechnet. Dabei ließ sich ein erhöhtes, hitzeinduziertes Herzinfarktrisiko feststellen, so die Forscher.

Patienten mit Diabetes und mit Hyperlipidämie waren besonders betroffen. Vor allem auch angesichts des Klimawandels sollte vor Hitze als Infarkt-Trigger verstärkt gewarnt werden. (eis)

