Ärzte Zeitung online, 14.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Empfehlungen 2017

Hochdruckliga: Zielwert weiter < 140/90 mmHg

Die Deutsche Hochdruckliga DHL® hält weiterhin an moderaten Zielwerten für den Blutdruck fest.

HEIDELBERG.In Deutschland sind 20 bis 30 Millionen Menschen von Bluthochdruck betroffen. Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® - Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention hält knapp zwei Jahre nach Erscheinen der amerikanischen SPRINT-Studie aufgrund der aktuellen Datenlage an moderaten Zielwerten fest und betont die Notwendigkeit von exakten Messungen in ihren "Empfehlungen 2017" zu Blutdruckmessung und Zielblutdruck (DMW 2017; 142: 1–2).

Die SPRINT-Studie hatte 2015 ergeben, dass eine intensive Blutdrucksenkung auf einen oberen systolischen Zielwert von unter 120 mmHg Menschen mit Bluthochdruck besser vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzschwäche und Herz-Kreislauf-Tod schützt als der bisher bevorzugte Zielwert von unter 140 mmHg, erinnert die DHL® in einer Mitteilung. Diese Studienergebnisse gelten aber nur für bestimmte Patienten: Für Menschen mit hohem kardiovaskulären Risiko aber ohne Diabetes, nicht nach einem Schlaganfall oder bei orthostatischer Hypotonie. Patienten mit diesen Erkrankungen waren aus der SPRINT-Studie ausgeschlossen.

Die Fachgesellschaften in Kanada, Australien und Österreich sowie die ISH (International Society of Hypertension) empfehlen seit der Publikation der SPRINT-Daten eine intensivere Blutdrucksenkung, auch wenn dies häufig den Einsatz zusätzlicher Medikamente erfordert, so die DHL®.

Die Task Force "Wissenschaftliche Stellungnahmen und Leitlinien" der DHL® hat sich in ihrer aktuellen Stellungnahme diesen Empfehlungen nicht vollständig angeschlossen, so DHL®. "Aufgrund der erweiterten Datenlage nach SPRINT sowie darauf bezogener Publikationen und Metaanalysen empfehlen wir weiterhin einen generellen Zielwert von unter 140/90 mmHg", wird Professor Bernhard Krämer, DHL®-Vorstandsvorsitzender und Mitglied der Task Force in der Mitteilung zitiert. In Deutschland werde der moderate Zielblutdruck von 140/90 mmHg derzeit bei weniger als 60 Prozent der Patienten erreicht. "Wichtigstes Behandlungsziel für alle Ärzte muss daher sein, dass dieses Blutdruckziel erreicht wird", fordert der Experte.

Nur bei den kardiovaskulären Risikopatienten analog zu SPRINT solle ein Wert von unter 135/85 mmHg angestrebt werden, so die "Empfehlungen 2017". Dies gilt damit für Patienten mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen außer Schlaganfall, im Alter von 75 Jahren oder älter, mit chronischer Nierenkrankheit CKD 3 und einem hohen vaskulären Gefäßrisiko (≥ 15 Prozent nach Framingham Risk Score). "Eine intensivere Blutdrucksenkung geht mit mehr Nebenwirkungen einher", so Krämer. "Sie erfordert daher regelmäßige Labortests zu Nierenfunktion und Elektrolyten." (eb)

Die "Empfehlungen 2017" der DHL® können Interessierte nachlesen auf: https://goo.gl/YxUUii