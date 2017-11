Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



USA

Erstmals duale HIV-Therapie zugelassen

Eine neue HIV-Therapie kombiniert die beiden Wirkstoffe Dolutegravir und Rilvipirin.

SILVER SPRING. Ein neues, gerade von der US-Arzneimittelbehörde zugelassenes Medikament zur Therapie bei HIV-Patienten, enthält statt der bisher üblichen drei Wirkstoffklassen nur noch zwei, wie die FDA bekannt gibt. Juluca® beinhaltet 50 mg des Integrase-Inhibitors Dolutegravir sowie 25 mg des Reverse-Transkriptase-Inihibitors Rilvipirin und wird als Tablette einmal täglich eingenommen.

Geeignet ist die Wirkstoffkombination für erwachsene Patienten mit HIV 1-Infektion, bei denen die Viruslast mindestens in den letzten sechs Monaten unter stabiler antiretroviraler Therapie weniger als 50 RNA-Kopien pro ml betrug. Außerdem dürfen keine Resistenzen gegen die beiden Wirkstoffe vorliegen und es sollte bisher zu keinem Therapieversagen gekommen sein, teilt der Hersteller ViiV Healthcare mit.

Die Zulassung von Juluca® in den USA basiert auf den beiden Phase-III-Studien SWORD-1 und SWORD-2, in denen das Medikament gegen ein Therapie-Regime mit drei oder vier Medikamentenklassen getestet wurde. Insgesamt nahmen 1024 Patienten an den bei der Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) vorgestellten Studien teil, die über jeweils 48 Wochen liefen.

Juluca® unterdrückte dabei die Viruslast ebenso effektiv wie die Dreier- oder Vierer-TherapieRegimes: In allen Gruppen wurde bei 95 Prozent der Teilnehmer eine Virussuppression erreicht. Die häufigsten unerwünschten Nebenwirkungen des neuen Medikaments waren Diarrhö und Kopfschmerzen, berichtet die FDA. Als schwere Nebenwirkungen nennt die Arzneimittelbehörde Hautausschlag und allergische Reaktionen, Leberprobleme sowie Depressionen und Stimmungsschwankungen.

"Die Zahl der Medikamentenklassen beim HIV-Therapieregime zu reduzieren kann die Toxizität der Therapie für die Patienten verringern", wird Debra Birnkrant von der FDA in der Mitteilung der Behörde zitiert. (bae)