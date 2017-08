Ärzte Zeitung online, 15.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Schnelltest

FDA-Zulassung für Test auf Zika, Dengue & Chikungunya

NEW YORK. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat eine Notfallzulassung für einen Test vergeben, der die Viren von Zika, alle Serotypen von Dengue, Chikungunya und das West-Nil-Virus in Blutproben nachweist, teilt die Columbia University mit. Zusätzlich kann das Zika-Virus in Urin nachgewiesen werden. Der Test verwendet eine Fehler-Kontrolle auf menschliche Haushaltsgene. Die Notfallauthorisierung stellt keine offizielle FDA-Zulassung dar, sondern erlaubt es Laboren, den Test zum Nachweis der Viren zu verwenden.(mmr)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Krebs Immunzellen gegen Krebs Hoffnung für Leukämiepatienten In den USA steht die erste Gentherapie zur Behandlung von Krebskranken vor der Zulassung. Auch in Deutschland dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis es so weit ist. In den USA steht die erste Gentherapie zur Behandlung von Krebskranken vor der Zulassung. Auch in Deutschland dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis es so weit ist. mehr »

Infektionen Schnelltest im Test Kaugummi erkennt Infektionen im Mund Ein neuer Kaugummi-Schnelltest soll künftig dabei helfen, bakterielle Entzündungen früh im Mund zu erkennen. Die Idee ist so einfach wie hilfreich: Durch Kauen erkennt der Patient selbst, ob es ein Problem gibt. Ein neuer Kaugummi-Schnelltest soll künftig dabei helfen, bakterielle Entzündungen früh im Mund zu erkennen. Die Idee ist so einfach wie hilfreich: Durch Kauen erkennt der Patient selbst, ob es ein Problem gibt. mehr »