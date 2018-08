Ärzte Zeitung online, 09.08.2018 1

Mückenschutz beachten!

West-Nil-Fieber im Süden und Südosten Europas

DÜSSELDORF. In mehreren Süd- und Südosteuropäischen Ländern gibt es vermehrt Infektionen mit dem West-Nil-Virus. Wie das Centrum für Reisemedizin CRM berichtet wurden etwa in Serbien seit Anfang Juli 70 Infektionen und vier Todesfälle gemeldet; besonders betroffen seien die Stadt Belgrad und die Regionen Südliche Batschka und Südbanat.

In Italien wurden seit Ende Juni in den Regionen Emilia-Romagna und Venetien insgesamt 50 Erkrankungen und zwei Todesfälle registriert, so das CRM. In der Region Attika in Griechenland seien Ende Juni die ersten drei Fälle in diesem Jahr bestätigt worden. Seitdem sei die Gesamtzahl landesweit auf 43 gestiegen.

Betroffen sei auch die Region Mittelgriechenland. Das CRM rät Reisenden zum Mückenschutz. (grz)

