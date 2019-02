Wie das Ebola-Virus das Immunsystem austrickst

Menschliche Zellen, die Virosomen produzieren. Hierzu wurden die Zellen so verändert, dass sie fluoreszierendes Ebola Hüllprotein produzieren. Dieses wird in die Zellmembranen eingebaut und schnürt sich in Form von Virosomen ab. Diese haben eine Größe von circa einem zehntausendstel Millimeter und wurden über hochauflösende Mikroskopie sichtbar gemacht.

© Universitätsklinikum Tübing