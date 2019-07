Ärzte Zeitung online, 01.07.2019 1

Tetanus trifft oft alte Frauen

SOLNA. 82 Tetanus-Patienten sind 2017 in der EU, Island, Liechtenstein und Norwegen gemeldet worden, berichtet die EU-Seuchenbehörde ECDC.

70 Prozent waren Senioren ab 65, darunter sehr oft Frauen. In Europa starb jeder siebte Betroffene. Deutschland meldete keine Zahlen.

Die Zahl der Tetanusfälle geht seit einigen Jahren leicht zurück. Der Erkrankungsgipfel im Alter lässt sich mit nachlassendem Impfschutz erklären.

Die Infektionen traten am häufigsten in warmen Monaten auf, was sich mit Risiken bei Outdoor-Aktivitäten wie Gartenarbeit erklärt. Das ECDC appelliert an Ärzte, für guten Impfschutz zu sorgen. (eis)

