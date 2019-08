Ärzte Zeitung online, 29.08.2019 1

Bielefeld

Zwei Todesfälle nach Infektion mit Legionellen

BIELEFELD. In einem Seniorenwohnheim in Bielefeld sollen Berichten lokaler Medien zufolge zwei Menschen an einer Legionellen-Infektion gestorben sein. Bei den Toten handelt es sich demnach um einen 86-jährigen Heimbewohner sowie eine 52-jährige Mitarbeiterin. Gesichert sei die Todesursache noch nicht, Untersuchungen dazu wurden gestartet. Einer weiteren erkrankten Mitarbeiterin gehe es mittlerweile besser.

Nach den Angaben waren bereits im April vom Gesundheitsamt in Wasserproben in dem Heim bedenkliche Legionellen-Konzentrationen gefunden und Maßnahmen angeordnet worden. Nach den Erkrankungen habe das Heim reagiert und unter anderem Filter an allen Armaturen angebracht. (bae)

