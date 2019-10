Resistente Keime aus der Waschmaschine

– "Aufbereitung – Zuständigkeit (Dienstleister/Betreiber)

– Festlegung durch Hygieneplan

– Wirksames desinfizierendes Waschverfahren (VAH/ggf. RKI-gelistet), mit gewerblicher Waschmaschine (nicht möglich mit Haushalt-Waschmaschinen). Beladung max. nach Herstellerangaben.

– Mopps/Tücher o.ä. sind nachdem desinfizierenden Waschen umgehend zu trocknen oder sofort zu verwenden, damit keine Aufkeimung stattfinde

– Verfahrensänderungen nur in Absprache mit Hygienefachpersonal

– Alternative Verfahren nur mit Wirksamkeitsnachweis zulässig

– 13/Jahr aktuell gültiges RAL-Zertifikat der Wäsche einschl. Reinigungs- und

Desinfektionsmittel

– Art, Sortiment, Wirkstoff

– Abhängig von Verfahren, Beschaffenheit des Materials, der Flächen und Risikobeurteilung

– Festlegung durch Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionspläne

– Listung nach VAH bzw. RKI

– DVG-Listung nur für Lebensmittelbereiche

– Beschaffung Dienstleister/Betreiber

– Gefahrstoffverzeichnis

– Alternative Verfahren nur mit Wirksamkeitsnachweis zulässig"



https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/sektionen/HM4_2013_reinigungsdienst.pdf



Die Feststellung: „Der Klebsiella oxytoca-Typ war eindeutig im Spülfach und am Türgummi einer Waschmaschine im Keller nachzuweisen, mit der die handgestrickten Söckchen und Mützchen der Babys auf der Station gewaschen wurden“ (Professor Martin Exner, Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit der Universitätskliniken Bonn) beschreibt nicht expressis verbis, dass eine alte Haushalts-Waschmaschine im Keller der Klinik vom bisherigen Hygieneplan nicht erfasst worden war. Umso positiver sind weitere, geplante Forschungen zur Waschmaschinen-Hygiene in normalen Haushalten zu bewerten.



Eine kontaminierte Keller-Waschmaschine in einer Kinderklinik hat den Stein ins Rollen gebracht.



Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

