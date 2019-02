Ärzte Zeitung online, 27.02.2019 1

Reisemedizin

Masern in Frankreich – Impfschutz beachten!

DÜSSELDORF. Frankreich bekommt die Masern nicht in den Griff: Seit Ende Januar wurden aus dem Wintersportort Val Thorens (Region Auvergne-Rhône-Alpes) 25 Erkrankungen gemeldet, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Auch zwei dänische Touristen sind nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub erkrankt.

Die Masernausbrüche dauern schon lange an, bereits 2017 wurden landesweit 519 Fälle verzeichnet und damit sechs Mal so viele wie 2016. Im vergangenen Jahr sind die Fallzahlen stark gestiegen. Insgesamt wurden 2727 Erkrankungen und drei Todesfälle registriert. Besonders die Regionen Lothringen, Nouvelle-Aquitaine und Okzitanien waren betroffen. Reisenden in das Nachbarland ist Impfschutz zu empfehlen. (eis)

