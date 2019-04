Ärzte Zeitung online, 26.04.2019 1

Masern-Epidemie

1205 Tote in Madagaskar

DÜSSELDORF. Seit Anfang September 2018 wurden in Madagaskar rund 124.515 Fälle von Masern-Infektionen gemeldet. 1205 Menschen seien gestorben, berichtet das Centrum für Reisemedizin CRM. Am stärksten betroffen sei die Hauptstadt Antananarivo mit ihrer Umgebung.

Die meisten Opfer der Masernepidemie in Madagaskar sind Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren wie die WHO im März berichtete. Die Organisation hat in dem Inselstaat gemeinsam mit örtlichen Behörden eine Impfkampagne begonnen, die gut sechs Millionen Kinder erreichen soll.

Das CRM rät, vor einer Madagaskar-Reise den Standardimpfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen. (eb/bae)

