Schweiz

Warmes Klima begünstigt FSME-Infekte

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor Zeckenstichen in der Schweiz. In Regionen und Jahreszeiten mit warmen Temperaturen besteht dabei ein Risiko für Borreliose und in den Landesteilen nordwestlich der Linie zwischen Lausanne und Zug auch für FSME.

In diesem Jahr wurden in der Schweiz mit bisher 352 FSME-Erkrankungen die höchsten Fallzahlen seit Einführung der Meldepflicht verzeichnet, berichtet das CRM weiter. Bei Reisen in ein Infektionsgebiet sollte die Impfung erwogen werden, wenn Aufenthalte in der Natur geplant sind.

In Gebirgsregionen mit einer Höhe ab 1000 Meter ist dabei in der Regel nicht mit Zecken zu rechnen, die von Borrelien oder FSME-Viren befallenen sind. (eis)

