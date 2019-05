Ärzte Zeitung online, 24.05.2019 1

Algorithmus

KI unterstützt bei Diagnostik von Melanom

HEIDELBERG. Künstliche Intelligenz könnte die Genauigkeit der Melanom-Diagnostik verbessern. Das berichtet das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. Forscher haben einen Algorithmus mit 595 Gewebeschnitten (Melanom oder Nävus) trainiert (Eur J Cancer 2019; 115: 79).

Bei einem Test an weiteren 100 Proben stimmte die Bewertung der KI in 19 Prozent nicht mit der eines Histopathologen überein. Aus Studien ist bekannt, dass zwei Pathologen in bis zu 26 Prozent zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. (grz)

