Studien-Highlights

Talkrunden vom ASH jetzt online abrufbar

NEU-ISENBURG. Der Online-Service ASH Live Review präsentiert kompakte Experten-Talkrunden zu Studien-Highlights des ASH Annual Meeting. Ärzten, denen die persönliche Teilnahme am Kongress in San Diego nicht möglich war, bietet ASH Live Review eine Gelegenheit, sich umfänglich über neue Studien zu informieren und praxisrelevante Erkenntnisse direkt vom Kongress, von Key Opinion Leadern interpretiert, zu erhalten, heißt es in einer Mitteilung zum Online-Angebot.

ASH Live Review fand am letzten Kongresstag live in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien statt und umfasste vier Talkrunden mit jeweils drei Experten zu interessanten Studien verschiedener hämatologischer Themenschwerpunkte. Pro Runde stellte ein Referent seine persönlichen Highlights vor und besprach diese mit seinen beiden Kollegen aus Klinik und Niederlassung hinsichtlich ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Praxis.

Die Aufzeichnungen der Talkrunden stehen jetzt online zur Verfügung, inklusive Vortragsfolien zum Download. ASH Live Review wird vom Unternehmen Janssen-Cilag unterstützt. (eb)

Die Aufzeichnungen der Talkrunden sind abrufbar unter www.ash-live-review.de

