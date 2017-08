Ärzte Zeitung online, 08.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reisemedizin

Seit April mehrfach Cholera-Ausbrüche in Kenia

DÜSSELDORF. Seit Ende April wurden mehrfach unterschiedlich große Cholera-Ausbrüche aus Nairobi gemeldet, teilt das CRM Centrum für Reisemedizin in Düsseldorf mit. Etwa 380 Menschen seien erkrankt, es habe vier Todesfälle gegeben. Insgesamt wurden in diesem Jahr landesweit zirka 1300 Cholera-Infektionen und mindestens 14 Todesfälle registriert. Am stärksten betroffen sind die Counties Kisumu, Garissa, Machakos und Nairobi. Seit Ende Dezember 2014 wurden landesweit zirka 17.600 Infektionen mit mindestens 245 Todesfällen gemeldet. Das CRM rät: Hygiene beachten, Impfschutz erwägen! (mal)

Weitere Meldungen des CRM: http://www.crm.de/aktuell/

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Epilepsie Neurologie Benzos - Wie anwenden beim epileptischen Anfall? Benzodiazepine intravenös bei einem epileptischen Anfall anzuwenden, scheint nicht der optimale Weg zu sein. Andere Applikationsweisen haben sich hier eher bewährt. Benzodiazepine intravenös bei einem epileptischen Anfall anzuwenden, scheint nicht der optimale Weg zu sein. Andere Applikationsweisen haben sich hier eher bewährt. mehr »