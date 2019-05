Ärzte Zeitung online, 16.05.2019 1

Aktionstag

Kinder und Jugendliche mit CED im Fokus

GIEßEN. Am 19. Mai richtet die Gastro-Liga in Kooperation mit der Gesellschaft für Pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung (GPGE e. V.) den Aktionstag „Chronisch entzündliche Darmerkrankungen“ aus. Dabei dreht sich alles um das Thema „Morbus Crohn und Colitis ulcerosa – bei Kindern und Jugendlichen ein besonderes Problem“, heißt es in einer Mitteilung der Gastro-Liga.

Auf Informationsveranstaltungen und über speziell eingerichtete Expertenhotlines können sich Betroffene und Angehörige rund um dieses Datum bundesweit über die Krankheiten und deren Behandlung informieren. (eb)

Infos zum Aktionstag und den Veranstaltungsorten finden Sie auf www.gastro-liga.de

