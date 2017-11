Ärzte Zeitung online, 20.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Uni Mainz

Psychologisches Institut sucht Studienteilnehmer

MAINZ. In der psychologischen Forschung sind körperliche Beschwerden und damit einhergehende Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen bislang ein vernachlässigtes Feld. Das Psychologische Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) führt daher eine Studie durch, um mehr über Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beschwerden zu erfahren. Dazu sucht die Abteilung für Klinische Psychologie und Psychotherapie Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, die an der Studie teilnehmen möchten, heißt es in einer Mitteilung der JGU.

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten entweder

- zumindest eine körperliche Beschwerde haben, die sie belastet, zum Beispiel Bauchschmerzen, oder

- allgemeine Ängste und Sorgen zeigen, beispielsweise vor schulischen Situationen, oder

- für die geplante Kontrollgruppe keines von beidem aufweisen, das heißt es werden auch "gesunde" Kinder und Jugendliche gesucht. (eb)

Näheres zu Teilnahme oder Anmeldung unter: Studie-klinische-Psychologie@uni-mainz.de