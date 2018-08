Plädoyer für Screening auf Spinale Muskelatrophie

Diese Behandlung ist was besonders, selbst wenn die Kosten hoch sind von Spinraza

Deutschland kann sich wirklich auf die Schultern klopfen, welches großes SMA Management sie mittlerweile aufgebaut haben.



Familien dessen Kindern, Erwachsene können endlich aufatmen, sie haben Zugang zu Behandlung - während in manch andere Ländern wie Dänemark nur eine eine kleine Handvoll Kinder Zugang haben. (Zugang mit SMA Typ1 und Typ 2 bis zu 6 Jahren SMA).



August ist SMA Awareness Month. Ich möchte die Gelegenheit nutzen an all die Kinder / Teenager/ zu denken, die ihren Kampf gegen diese Krankheit verloren haben. Symbolisch zünde ich eine Kerze an. :)



Danke für diesen tollen Bericht an die Kollegen vom Springer Verlag :)



Herzliche Grüße

