Sehnenschmerz – Zehn Dinge sollte man vermeiden!

Zumindest zwei wichtige Aspekte bleiben in "Ten treatments to avoid in patients with lower limb tendon pain" von Jill L Cook http://bjsm.bmj.com/content/early/2018/02/22/bjsports-2018-099045

ausgeblendet:

Bei Tendinopathien

- keine lokalen Kortisonspritzen und Mischinjektionen,

- keine Chinolon-Antibiotika (Levofloxacin, Ciprofloxacin o.ä.) als Begleit- oder Parallelmedikationen geben.



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

