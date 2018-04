Ärzte Zeitung online, 28.04.2018 1

Robert-Koch-Preis

Forschung zur Immunologie ausgezeichnet

Für seine immunologische Forschung erhält Professor Jeffrey V. Ravetch den Robert-Koch-Preis 2018.

BERLIN. Die Robert-Koch-Stiftung verleiht den mit 120.000 Euro dotierten Robert-Koch-Preis 2018 an Professor Jeffrey V. Ravetch von der Rockefeller University in New York. Mit der Auszeichnung werden seine bahnbrechenden Arbeiten zur Analyse der Antikörper-Antwort gewürdigt, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

Für Ravetch hat sich ein alter Traum erfüllt. "Ich hatte schon immer diese kindliche Hoffnung, eines Tages sagen zu können, dass ich eine Krankheit erforscht, ihren Mechanismus verstanden, ein Therapeutikum dagegen entwickelt und nachgewiesen hätte, wie dieses Mittel den Verlauf der Krankheit verändert", sagte er 2008 der Fachzeitschrift BioTechniques: "Und jetzt ist es endlich so weit."

Mit einem rekombinanten Gammaglobulin hatte der Wissenschaftler die Möglichkeit eröffnet, Autoimmunerkrankungen, wie Arthritis oder Lupus erythematodes, in Zukunft sehr viel effektiver zu behandeln, als dies bisher möglich war. Auch die zweite und dritte Generation von therapeutischen Antikörpern gegen Krebs würde es ohne Ravetch nicht geben, so die Stiftung.

Professor Staffan Normark vom Karolinska-Institut in Stockholm, erhält die Robert-Koch-Medaille in Gold für sein Lebenswerk, insbesondere für seine Arbeiten zur Pathogenität von Krankheitserregern.

Der Preis und die Auszeichnung werden während eines Festakts am 16. November 2018 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Berlin überreicht. (eb)

