Berlin

Kommission soll Mittel gegen Armut finden

BERLIN. Wie kann das Armutsrisiko von Kindern und Jugendlichen verringert werden? Um diese Frage soll sich in Berlin jetzt eine Landeskommission kümmern. Laut Senatorin Sandra Scheeres wächst jedes dritte Kind in Berlin in einer Familie auf, die Grundsicherung bezieht. In der Landeskommission sind unter anderem sieben Senatsverwaltungen vertreten , die Bezirke, der Landesjugendhilfeausschuss, die Liga der Wohlfahrtsverbände und Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft. (juk)

