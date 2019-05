Ärzte Zeitung online, 14.05.2019 1

Bundesernährungsministerium

Bald weniger Einsätze für Lebensmittelkontrolleure?

BERLIN. Lebensmittelkontrolleure sollen nach Plänen des Bundesernährungsministeriums künftig deutlich seltener zu Pflichtkontrollen in die Lebensmittelbetriebe gehen.

Das geht laut Verbraucherorganisation foodwatch aus dem noch unveröffentlichten Referentenentwurf einer neuen Verwaltungsvorschrift hervor, den sie online gestellt hat.

Derzeit könnten zahlreiche Gesundheits- und Verbraucherschutzämter in Deutschland aufgrund mangelhafter Personalausstattung nicht annähernd so viele Lebensmittelunternehmen kontrollieren wie vorgegeben, so foodwatch.

Dieses Problem wolle Ministerin Julia Klöckner nun offenbar lösen, indem Betriebe einfach weniger häufig kontrolliert werden müssten, unkt foodwatch. (maw)

