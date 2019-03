Ärzte Zeitung online, 14.03.2019 1

Proteinfaltung

Forscher mit Paul Ehrlich-Preis geehrt

Für ihre Forschung zur Proteinfaltung wurde Professor Franz-Ulrich Hartl und Dr. Arthur L. Horwich in Frankfurt der diesjährige Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis verliehen.

FRANKFURT / MAIN. Der mit 120.000 Euro dotierte Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis ist am Mittwoch an die beiden Forscher Professor Franz-Ulrich Hartl und Dr. Arthur L. Horwich verliehen worden. In der Frankfurter Paulskirche wurden Hartl und Horwich für Ihre Forschungsarbeiten zur Proteinfaltung geehrt (die „Ärzte Zeitung“ berichtete).

Die Forscher wiesen nach, dass die Proteine sämtlicher Organismen über einen komplizierten Prozess gefaltet werden und dabei auf bestimmte Proteine, die Chaperone, angewiesen sind. Mit diesem Blick in den „Werkzeugkoffer der Zelle“ widerlegten Hartl und Horwich ein zentrales Dogma der 1970er Jahre.

Nach diesem sollten Proteine allein durch die in der Abfolge ihrer Aminosäuren enthaltenen Strukturinformation in der Lage sein, sich ohne fremde Hilfe richtig zu falten. Das ist zwar grundsätzlich richtig, trotzdem benötigen die Proteine dabei die Chaperone.

Über die Jahre hätten Hartl und Horwich die molekularen Details der zellulären Proteinfaltung bei Bakterien und in den Zellen höherer Lebewesen entschlüsselt und dabei ganz eigene Schwerpunkte gesetzt, heißt es in einer Mitteilung der Paul Ehrlich-Stiftung aus Anlass der Bekanntgabe der beiden Preisträger.

Hartl, Direktor am MPI für Biochemie in München, hat sich vor allem mit der exakten Beschreibung der molekularen Faltungsmechanismen beschäftigt, Horwich, der am Boyer Center for Molecular Medicine der Yale School of Medicine forscht, hat wichtige Beiträge zur atomaren Struktur geliefert. Die Arbeiten der beiden Forscher sind auch für die Medizin von Relevanz, da falsch gefaltete und verklumpte Proteine ja ein Merkmal vieler neurodegenerativer Erkrankungen sind.

Der mit 60.000 Euro dotierte Paul Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Nachwuchspreis wurde an Dr. Dorothee Dormann von der LMU München verliehen. Die Preisträgerin hat nachgewiesen, dass der Ausschluss zweier Proteine aus dem Zellkern die Entstehung einer speziellen Form von Demenz und der ALS fördert. (eb)

