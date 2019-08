Straßenunfälle verursachen sehr hohe Folgekosten

Fahren ohne Helm



Fahren mit einem E-Scooter (Neu und in der Unfallbilanz schon messbar)

Fahren mit dem Fahrrad (insbesondere Pedelec)

Fahren mit Skateboards

fahren mit Inline Skates....



Natürlich geht vom Auto ein erhebliches Unfallrisiko aus. Aber die obigen Punkte zeigen das Gefährdungspotential, insbesondere für Fußgänger, da obige Gruppen regelmäßig am Straßenverkehr teilnehmen, sich aber meist einen Dreck um Verkehrsregeln scheren. dann lasst uns doch mal anfangen, wo die größten Gefahren sind.Fahren ohne HelmFahren mit einem E-Scooter (Neu und in der Unfallbilanz schon messbar)Fahren mit dem Fahrrad (insbesondere Pedelec)Fahren mit Skateboardsfahren mit Inline Skates....Natürlich geht vom Auto ein erhebliches Unfallrisiko aus. Aber die obigen Punkte zeigen das Gefährdungspotential, insbesondere für Fußgänger, da obige Gruppen regelmäßig am Straßenverkehr teilnehmen, sich aber meist einen Dreck um Verkehrsregeln scheren. zum Beitrag »