Urteil

Mord an Medizinstudentin - Lebenslange Freiheitsstrafe

FREIBURG. Im Prozess um Vergewaltigung und Ermordung der 19-jährigen Medizinstudentin Maria L. in Freiburg ist der Flüchtling Hussein K. zur Höchststrafe verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts Freiburg verhängten am Donnerstag eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Zudem ordneten sie Sicherungsverwahrung an. Der Pflichtverteidiger des Angeklagten wird gegen das Urteil Revision einlegen. Er gehe davon aus, dass Hussein K. bei der Tat vermindert schuldfähig gewesen sei. Der junge Mann habe Alkohol und Drogen in erheblichem Umfang zu sich genommen. Das Gericht hatte dies in seinem Urteil jedoch verneint und volle Schuldfähigkeit attestiert. (dpa)

