Wie kommen Ärzte an benötigte Grippe-Vakzinen?

... daß das Arzneimittelgesetz die Weitergabe von Medikamenten unter Ärzten verbietet. Möglicherweise kommt das einer Selbstanzeige nahe, aber in der Verganbgenheit kam es immer mal wieder vor, daß Kollegen nachfragten, ob man noch Ompfstoffe, oder Antibiotika, oder Cortisone (namentlich diese drei) habe.



Und in aller Regel wurde das dann ebenso unkompliziert an einem der folgenden Tage wieder ausgeglichen.

Streht so zwar nicht wortwörtlich im Eid des Hippokrates, aber mal ehrlich, welche Kollegin und welcher Kollege würde einem andern ein Medikament verweigern, das er selbst gerade nicht braucht?

Das wäre beinahe eine Unterlassung und sicher unkollegial.



