Trisomien

GBA geht bei Bluttest jetzt in die Details

BERLIN. Vorgeburtliche Bluttests auf Trisomien 13, 18 und 21 (Down Syndrom) könnten in engen Grenzen Kassenleistung werden. Am Freitag wird der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) ein Stellungnahmeverfahren zu einer dementsprechenden Änderung der Mutterschafts-Richtlinien einleiten.

Voraussichtlich Ende April will sich der Bundestag mit einer Orientierungsdebatte zu dem ethisch umstrittenen Thema einschalten. Die niedergelassenen Pränatalmediziner (BVNP) warnen vor einem „unkritischen Einsatz“ der Tests.

Deutschland gibt es seit 2012 einen Bluttest ("Praena-Test"), der allerdings bislang nur Selbstzahlern zur Verfügung steht.

Im vergangenen Jahr hatte eine Gruppe von zehn Bundestagsabgeordneten aus fünf Fraktionen eine breite gesellschaftliche Debatte zu diesem Thema gefordert. (af)

