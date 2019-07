Weniger ist mehr

Auch toll: viel, viel mehr ambulante Operationen. Und dann? Dann sollen doch die "Ausputzer" in Form von Hausärzten die weitere Betreuung übernehmen.

Warum? Weil sie so viel Zeit übrig haben für zusätzliche Aufgaben!

Empfehlung: jeder, der dieses Konzept unterstützt wird mit Namen und Tel.-Nr. in einer Kartei aufgenommen - und bei der nächsten Grippewelle für die Flurversorgung der Patienten eingezogen. Erst dann werden sie verstehen, was auch die kleineren Häuser leisten.

Und dann bitte weiter so. Feuerwehren verringern (so oft brennt es ja schließlich nicht!). Bundeswehr? Auch Kriegsgefahr ist aktuell eher gering.

