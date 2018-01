Ärzte Zeitung online, 23.01.2018 1

Koalitionsverhandlungen

Wird das Paket wieder aufgeschnürt?

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Nachdem sich die möglichen Koalitionspartner nach der Entscheidung der SPD, zügig in Verhandlungen mit der Union einzusteigen, geschüttelt haben, beginnt erneut das Pokern: Wer markiert welche roten Linien? Und: Wie sind die Begriffe Sondierung, Nachverhandlung und Koalitionsvertrag zu interpretieren? Das nervt, weil alle wissen, dass am Ende ein Vertrag auf dem Tisch liegen wird, dem die SPD-Basis zustimmt oder nicht.

Spannend ist, dass das Thema "Zwei-Klassen-Medizin" plötzlich wieder ins Spiel kommt. Rächt sich jetzt, dass die Union in der Sondierung nicht einen Schritt mehr auf die SPD zugegangen ist? Hätte man sich nicht ohne Präjudiz auf eine unabhängige Evaluation des Hamburger "Bürgerversicherungs-Projekts" verständigen können?

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird nun das gesundheitspolitische Paket noch einmal aufgeschnürt, und das Thema Vereinheitlichung von EBM und GOÄ gewinnt an Fahrt. Dass die Ärzte alarmiert regieren, zeigte sich am Montag. Sie fürchten, dass sich eine Koalition eher am kleinsten gemeinsamen Nenner orientieren würde. Genau das wäre fatal.

Warum sollten die Sympathisanten für ein solches Projekt innerhalb der Union nicht auch Bedingungen an die SPD stellen dürfen?

