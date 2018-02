Ärzte Zeitung online, 02.02.2018 1

GroKo

Erste Koalitionsvereinbarungen zur Gesundheit fixiert

Die ersten Punkte der Koalitionsvereinbarungen sind festgelegt – mit erheblichen Änderungen in der Pflege- und Gesundheitspolitik.

Von Anno Fricke

Die möglichen Koalitionäre haben in der Gesundheits- und Pflegepolitik an etlichen Stellen nachjustiert. Die Kostenfrage wird noch nachzuarbeiten sein. © electriceye / stockadobe.com

BERLIN. Nicht nur in der Bildungspolitik wollen Union und SPD den Föderalismus weiterentwickeln, sondern ganz massiv auch in der Gesundheits- und Pflegepolitik. Das geht aus den bislang getroffenen und weitgehend zwischen Union und SPD konsentierten Koalitionsvereinbarungen hervor, die der Ärzte Zeitung vorliegen. Darin zeichnen die möglichen Großkoalitionäre die großen Linien aus dem letzten Koalitionsvertrag nach. Niederlassungsanreize, Bedarfsplanung, sektorenübergreifende Zusammenarbeit, Patienten- und Qualitätsorientierung. Die Versorgung mit Ärzten, Hebammen und Apotheken soll auch in Zukunft "wohnortnah" sein.

Nachhaltige Schritte" wollen Union und SPD bei der Förderung der sektorenübergreifenden Versorgung gehen. Unter diesem Stichwort schlagen die möglichen Großkoalitionäre eine Neuerung mit Sprengpotenzial vor. Geplant ist eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur, in der auch die Bundestagsfraktionen vertreten sein sollen. Sie soll nicht monothematisch ausgerichtet sein, wie zum Beispiel die Bund-Länder AG zur Reform der Pflegeberufe. Sie soll umfassend Vorschläge entwerfen zur Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung.

Ausdrücklich genannt werden in der Vereinbarung folgende Arbeitsaufträge an das neue Gremium: Bedarfsplanung, Zulassung, Honorierung, Kodierung, Dokumentation, Kooperation der Gesundheitsberufe, telematische Infrastruktur und Qualitätssicherung. Damit werden praktisch alle Organe der Selbstverwaltung mit Vorschlägen dieser Arbeitsgruppe zu tun bekommen.

Reform der Krankenhausleistungen

Die mögliche große Koalition plant zudem, den vertragsärztlichen Bereitschaftsdienst neu zu regeln. Landeskrankenhausgesellschaften und KVen sollen dazu Integrierte Notfallzentren in gemeinsamer Finanzierungsverantwortung aufbauen.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft reagierte prompt: Die gleichrangige Einbindung der Krankenhäuser in die Organisation des ambulanten Notfalldienstes sei zu begrüßen, sagte DKG-Präsident Dr. Gerald Gaß am Freitagmittag. Noch fehle allerdings eine gesetzliche Regelung für die grundlegende Reform der Vergütungssysteme.

Die Vergütung von Krankenhausleistungen steht vor einer tiefgreifenden Reform, sollte es zu einer großen Koalition kommen. Sie soll auf eine "Kombination von Fallpauschalen und eine Pflegepersonalkostenvergütung" umgestellt werden, so die Vereinbarung.

Finanzierung ambulante Versorgung noch offen

Das Koalitionspapier enthält noch keine Aussage zur künftigen Finanzierung der ambulanten Versorgung. Da es sich dabei um eine "systemrelevante Entscheidung" handele, bleibe sie den Parteispitzen von CDU, SPD und CSU vorbehalten, heißt es aus Verhandlerkreisen. Die Union will keine Vereinheitlichung der Honorarsysteme für privat und gesetzlich Versicherte. Nach einer Entscheidung auf den höheren Koalitionsebenen könne zusätzlich über höhere Honorare für Ärzte, die sich auf dem Land niederlassen und die Entbudgetierung von ärztlichen Grundleistungen zur Abschwächung der Wartezeitprobleme nachgedacht werden. Das deutete der geschäftsführende Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) bereits am späten Donnerstagabend an.

Weitere umstrittene Punkte sind der Versandhandel mit Medikamenten und Modalitäten der paritätischen Finanzierung (Beispiele).

Am Freitag und am Wochenende werden Beratungen über den Koalitionsvertrag auf verschiedenen Ebenen der Parteien fortgesetzt. Ziel ist, bis Sonntag, einen fertigen Koalitionsvertrag vorzulegen. Vorsorglich haben sich die Verhandler noch einen Zeitpuffer bis Dienstag oder spätestens bis zum Auftakt der heißen Phase des Karnevals am Donnerstag eingeräumt. Der Koalitionsvertrag steht zudem unter dem Vorbehalt der Zustimmung einer Mehrheit der SPD-Mitglieder.