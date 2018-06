Ärzte Zeitung online, 05.06.2018 1

KV Hessen

Mit dem Medibus zu den Patienten

FRANKFURT/MAIN. Mit dem "Medibus" will die KV Hessen ab 1. Juli ausgewählte Gemeinden in Nordhessen anfahren und so Patienten in den ländlichen Regionen medizinisch versorgen.

Die mobile Praxis ist mit Wartebereich, Labor und einem kleinen Behandlungsraum ausgestattet. Der Medibus soll mindestens zwei Jahre eingesetzt werden.

Mit dem Pilotprojekt Medibus will die KV Hessen die Hausärzte in den in ländlichen Regionen Nordhessens unterstützen, die "oft bis an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit für ihre Patienten da sind", erklärt die KV Hessen.

Projektpartner sind die DB Regio sowie die Gemeinden Nentershausen, Cornberg, Sontra, Ringgau, Weißenborn und Herleshausen. (ato)

