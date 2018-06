Ärzte Zeitung online, 19.06.2018 1

Thüringen

Augenarzt-Stiftungspraxis startet in Hermsdorf

ERFURT. In Thüringen steht die Eröffnung der ersten Augenarztpraxis bevor, die von der Stiftung zur Förderung ambulanter ärztlicher Versorgung in Thüringen betrieben wird. Sie soll zum 1. August in Hermsdorf in Betrieb gehen, wie Thüringens KV-Vorstandsvize Thomas Schröter am Mittwoch in der Vertreterversammlung sagte.

In Thüringen sind in den vergangenen Jahren bereits zehn hausärztliche Stiftungspraxen eingerichtet worden. Das Prinzip: Die 2007 von KV und Land Thüringen gegründete und von den Krankenkassen finanziell unterstützte Stiftung stattet die Praxen aus, junge Ärzte können sich dort anstellen lassen, das Know-how der Praxisführung erlernen.

Später haben sie die Option, die Praxis zu übernehmen. Wegen der zunehmenden Engpässe bei Augenärzten wurde diese Art der Nachwuchsförderung auch auf die Augenheilkunde ausgedehnt. (zei)

