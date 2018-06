Ärzte Zeitung online, 25.06.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



IT-gestützte Triage

SmED hilft, künftig Notfälle richtig einzuschätzen

Die Notfallversorgung startet ins digitale Zeitalter: Am Montag hat die KBV ein softwarebasiertes Instrument zur Begutachtung von Notfallpatienten vorgestellt.

Von Anno Fricke

© Das IT-gestützte Verfahren SmED soll geschultes Fachpersonal unterstützen, dem Patienten hilfreiche und gut dokumentierte Empfehlungen geben zu können, wo sie im Notfall am besten versorgt werden. djama / stock.adobe.com

BERLIN. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) will künftig IT-gestützt Notfallpatienten in Klinik oder Ambulanz leiten, und zwar mit Hilfe des "Strukturierten medizinischen Ersteinschätzungsverfahrens für Deutschland" (SmED). Patienten sollen damit in die richtige Versorgungsebene gesteuert werden, also zum Rettungsdienst, die Notaufnahme im Krankenhaus oder den vertragsärztlichen Notdienst.

"Das Verfahren soll geschultes Fachpersonal unterstützen, dem Patienten hilfreiche und gut dokumentierte Empfehlungen geben zu können", sagte der Geschäftsführer des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung (Zi) Dominik Graf von Stillfried bei der Vorstellung am Montag in Berlin. "SmED" basiert auf einem in der Schweiz seit Jahren eingesetzten Ersteinschätzungsverfahren.

Beim ZI ist ein wissenschaftlicher Beirat von Haus- und Fachärzten und medizinischen Fachgesellschaften eingerichtet, der das System auf die deutschen Verhältnisse anpassen soll. Das Instrument soll dann ab 2019 im Rahmen einer Systeminterventionsstudie in den über die Bereitschaftsdienstnummer 116.117 erreichbaren Leitstellen von zunächst elf Kassenärztlichen Vereinigungen eingesetzt werden. Zudem soll es an 25 Krankenhausstandorten zum Einsatz kommen.

"Mit der Investition in eine verbesserte telefonische Erreichbarkeit leisten die Kassenärztlichen Vereinigungen einen wichtigen zusätzlichen Beitrag zur Sicherstellung. Die Krankenhäuser und die Bereitschaftspraxen sollen von den sogenannten unechten Notfällen entlastet werden", sagte KBV-Vize Dr. Stephan Hofmeister am Montag in Berlin. Gefördert wird das Projekt vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschuss.

Nicht nur die KVen, auch Wissenschaftler und Gesundheitspolitiker bringen sich in Stellung für die Reform der Notfallversorgung, die vor einer heißen Phase der Diskussion steht. Abgeordnete der Grünen haben am Freitag die Einführung eines Facharzts für Notfallmedizin in Deutschland gefordert.

Das sei aus Qualitätsgründen sinnvoll, sagte eine der gesundheitspolitischen Sprecherinnen, Kirsten Kappert-Gonther, bei einem Fachgespräch der Fraktion im Bundestag. Für den 2. Juli hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen das Gutachten "Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitswesen" angekündigt. Es enthält auch ein Kapitel zur Notfallversorgung, das in Auszügen bereits im September 2017 in Berlin öffentlich diskutiert worden ist.

Notfallmediziner stehen dem System noch reserviert gegenüber. Nach aktuellem Kenntnisstand könne der Einsatz in den Telefonzentralen, aber auch zum Terminmanagement in Haus- und Facharztpraxen empfohlen werden, heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA).

Die Notfallmediziner in den Kliniken setzen derzeit auf andere Triage Systeme wie den Emergency Severity Index und die Manchester Triage. Die Vorteile beständen darin, dass zusätzlich zu den klinischen Symptomen, auch Vitalwerte und Ressourcen der Patienten beurteilt werden könnten. Somit könnten auch Patienten als Risikopatienten identifiziert werden, die nicht in der Lage seien, sich adäquat zu artikulieren.

Immerhin 30 Prozent der Notfallpatienten seien älter als 70 Jahre. Oft hätten sie atypisch Symptome. Beispiel: Ältere Menschen haben trotz Blutvergiftung kein Fieber. Deshalb solle SmED zunächst im Niedrigrisikobereich zum Einsatz kommen, sagte Professor Harald Dormann vom Vorstand der DGINA am Montag in Berlin. Erst in drei Jahren nach der Evaluation werde man die Qualität des neuen Ersteinschätzungsverfahrens beurteilen können.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich