Ärzte Zeitung online, 19.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Arbeitsmarkt

Ärzte, Pfleger und Physiotherapeuten werden verzweifelt gesucht

Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen spitzt sich zu, warnt die Bundesagentur für Arbeit.

Es gibt "deutliche Engpässe in nahezu allen Bundesländern", so die BA zum Fachkräftemangel. © N-Media-Images / Fotolia

BERLIN/NÜRNBERG. Bei Ärzten sowie in den Gesundheits- und Pflegeberufen zeigen sich "deutliche Engpässe in nahezu allen Bundesländern". Das geht aus der neuen Analyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Fachkräfteengpässen hervor.

Gemeldete Stellen für Humanmediziner sind im Schnitt 130 Tage vakant, 22 Prozent länger als im Durchschnitt aller Berufe. Allerdings vermutet die BA, dass die tatsächliche Nachfrage nach Ärzten viel größer ist, weil viele offene Stellen der Behörde gar nicht gemeldet werden. Besonders ausgeprägt ist nach BA-Angaben der Mangel in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Prekär ist die Situation in der Altenpflege. "In keinem Bundesland stehen rechnerisch ausreichend arbeitslose Bewerber zur Verfügung, um damit die der BA gemeldeten Stellen zu besetzen", heißt es im Bericht. Im Vergleich zur letzten Analyse im Dezember 2017 ist die Vakanzzeit einer offenen Stelle um acht auf 175 Tage gestiegen. Auf 100 gemeldete Stellen kamen zuletzt rechnerisch nur noch 27 Arbeitslose.

In der Gesundheits- und Krankenpflege sowie bei Hebammen verzeichnet die BA in fast allen Regionen einen Fachkräftemangel. In Hamburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen registriert die Behörde lediglich "Engpässe". Bundesweit ist die Frist bis zur Wiederbesetzung einer Stelle um neun auf 149 Tage gestiegen.

Ebenfalls verschärft hat sich der Mangel bei Physiotherapeuten. Aktuell bleibt eine freie Stelle 157 Tage unbesetzt, 13 Tage länger als bei der letzten BA-Analyse. Zum ersten Mal registriert die BA auch bei Logopäden bundesweit einen Mangel. (fst)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich