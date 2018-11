Ärzte Zeitung online, 22.11.2018 1

KV Berlin

Hilfe bei Digital-Health-Projekten

BERLIN. Die KV Berlin begrüßt, dass die Region Berlin/Brandenburg wie von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigt zur Testregion für Digital-Health-Projekte werden soll. Berlin mit seinen umfangreichen Angeboten in der Gesundheitsversorgung biete sich als Testregion an, meint KV-Chefin Dr. Margret Stennes.

„Wir sehen in der Digitalisierung große Potenziale, da sie den Praxisalltag der ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten erleichtern und die Versorgung der Patienten unterstützen und verbessern können“, so Stennes. Sie bot Spahn Unterstützung an.

„Wir kennen die aktuelle Situation in den Praxen, wissen um die Themen, die die Ärzte in Sachen Digitalisierung umtreiben, und können jede Menge Input liefern, damit sinnhafte Anwendungen keine Insellösungen werden.“ Die Berliner Ärzteschaft wolle bei der Entwicklung einer Modellregion für die Digitalisierung im Gesundheitswesen fachkundig mitwirken, so die KV-Chefin. (ami)

