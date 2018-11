Ärzte Zeitung online, 28.11.2018 1

Hessen

Meldestelle für Gewalt gegen Ärzte eingerichtet

BAD NAUHEIM. Die Landesärztekammer Hessen will eine Meldestelle für Gewalttaten an medizinischem Personal einrichten. Dies hat die Delegiertenversammlung in Bad Nauheim beschlossen.

Da nicht alle Übergriffe bei der Polizei gemeldet würden, müsse man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Um die tatsächlichen Zahlen zu erfassen, sei eine Meldestelle sinnvoll. „Die zunehmende Gewalt gegenüber Ärzten ist kein gefühltes Problem“, so Kammer-Präsident Dr. Edgar Pinkowski, „doch wir brauchen verlässliche, aussagekräftige Zahlen, um das tatsächliche Ausmaß abschätzen zu können“.

Gewalt gegen Ärzte müsse ebenfalls unter den Straftatbestand „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ (§ 115 Strafgesetzbuch) fallen. (bar)

