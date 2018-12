Ärzte Zeitung online, 12.12.2018 1

Berlin

Physiotherapeuten an der Charité streiken weiter

BERLIN. An der Berliner Uniklinik Charité werden die Warnstreiks der Physiotherapeuten fortgesetzt. Das teilte die Gewerkschaft verdi mit. Die Physiotherapie ist in der Tochtergesellschaft CPPZ ausgegliedert. Verdi fordert, dass diese Ausgründung rückgängig gemacht wird. Bei einer Betriebsversammlung stellen sich am Donnerstag Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach sowie weitere Politiker der SPD und der Linken den CPPZ-Beschäftigten.

Am Samstag ist eine Kundgebung zum Parteitag der Linken und am Montag eine weitere Kundgebung anlässlich der Aufsichtsratssitzung der Charité geplant. „Der Aufsichtsratstermin ist der Tag der Wahrheit für die politisch Verantwortlichen“, so verdi-Verhandlungsführer Kalle Kunkel. Denn der Aufsichtsrat beschließt nach Gewerkschaftsangaben auch die mittelfristige Finanzplanung für Europas größte Uniklinik.

Die Gewerkschaft fordert, dass das Geld für die Bezahlung der Therapeutinnen und Anmeldekräfte nach TVöD dabei eingeplant werden muss. Andernfalls seien die Ankündigungen und Bekenntnisse zum Flächentarifvertrag seitens der Regierungsfraktionen und Parteitage das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind, so Kunkel weiter. (ami)

