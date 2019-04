Ärzte Zeitung online, 25.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Hessen

Immer mehr Ärzte in Weiterbildung männlich

FRANKFURT AM MAIN. Laut Weiterbildungsregister der Landesärztekammer Hessen (LaekH) befanden sich zum Stichtag 1. Oktober 2018, 6331 Ärzte in Weiterbildung (ÄiW). Im Vergleich zu den früheren Erhebungen wiesen die Ergebnisse keine großen Unterschiede hinsichtlich Altersstruktur und Tätigkeitsgebiet auf, so die Kammer.

Allerdings zeichne sich weiterhin eine Tendenz ab: Während die Mehrheit der ÄiW nach wie vor weiblichen Geschlechts sei (58 Prozent), sei der Anteil der männlichen ÄiW kontinuierlich gestiegen. Den Grund für den steigenden Anteil männlicher Ärzte sei vermutlich die wachsende Zahl männlicher ausländischer Ärzte; diese habe sich seit 2013 um fünf Prozentpunkte erhöht, erklärt die LaekH. (ato)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich