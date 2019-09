Ärzte Zeitung online, 09.09.2019 1

Die Grünen

Kappert-Gonther strebt an Fraktionsspitze

BERLIN. Dr. Kirsten Kappert-Gonther, Obfrau der Grünen im Gesundheitsausschuss des Bundestags, bewirbt sich für den Vorsitz ihrer Fraktion.

Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie will bei der Wahl am 24. September zusammen mit dem ehemaligen Bundesvorsitzenden Cem Özdemir gegen die Amtsinhaber Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt antreten.

„Wir sind überzeugt davon, dass ein fairer Wettbewerb der Fraktion guttut - nach außen wie nach innen“, teilten die beiden am Wochenende in einem Schreiben an die Fraktionsmitglieder mit.

Bis zur Bundestagswahl gehe es darum, auch als kleinste Fraktion im Parlament „mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung zu sein“. (bar)

