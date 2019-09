Ärzte Zeitung online, 23.09.2019 1

Ärztegewerkschaft

Rudolf Henke zieht sich aus der Spitze des MB zurück

BERLIN. Der langjährige Vorsitzende des Marburger Bunds (MB), Rudolf Henke, gibt sein Amt ab. Bei der Hauptversammlung am 8./9. November in Berlin werde er nicht erneut für den Vorsitz kandidieren, sagte der 65-Jährige am Montag.

Nach 40 Jahren im Beruf und 30 Jahren an vorderster Stelle im MB sei es Zeit, die Verantwortung an Jüngere zu übergeben, sagte Henke. Der Aachener Internist steht seit 2007 an der Spitze des Verbands, zuvor war er 18 Jahre Vize-Vorsitzender gewesen.

Im September war er für fünf Jahre als Präsident der Ärztekammer Nordrhein bestätigt worden. Henke ist auch CDU-Bundestagsabgeordneter. (dpa)

