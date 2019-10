Ärzte Zeitung online, 21.10.2019 1

Bundesärztekammer

Schönheits-Op bei Jugendlichen ganz verbieten!

BERLIN. Das von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplante Werbeverbot für Schönheitsoperationen bei Jugendlichen begrüßt die Bundesärztekammer (BÄK) zwar, es geht ihr aber nicht weit genug.

„Ohne medizinischen Grund gehören Jugendliche nicht unters Messer. Das geplante Werbeverbot für Schönheitsoperationen ist deshalb richtig. Noch besser wäre es, solche Eingriffe bei Minderjährigen ganz zu verbieten“, sagte BÄK-Präsident Dr. Klaus Reinhardt.

„Wir müssen den Hype um den Schönheitskult in den Medien und in den Sozialen Netzwerken beenden und stattdessen das Selbstwertgefühl der jungen Menschen stärken“, so Reinhardt, der außerdem meint: Ärzte sollten auf solche unnötigen Eingriffe bei Minderjährigen verzichten. (ato)

