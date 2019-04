Ärzte Zeitung online, 01.04.2019 1

UN-Sicherheitsrat

Maas will im Sicherheitsrat Ärzte in den Blick nehmen

NEW YORK. Außenminister Heiko Maas will im UN-Sicherheitsrat die Situation humanitärer Helfer in den Fokus rücken.

„Krankenhäuser, Ärzte und Helfer werden immer häufiger zur Zielscheibe“, sagte der SPD-Politiker am Montag.

Der Zugang zu medizinischer Versorgung werde „als Mittel der Kriegsführung missbraucht“. Bis Ende April hat Deutschland den Vorsitz in dem höchsten UN-Gremium. (dpa)

