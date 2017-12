Ärzte Zeitung online, 05.12.2017 1

Deutscher Gesundheitsmonitor des BAH

Gutes Gefühl zur Unzeit

Kommentar von Wolfgang Van den Bergh

Besser geht's nimmer! Das sagen acht von zehn Befragten zu ihrer persönlichen Situation in dem am Montag erschienenen "Deutschen Gesundheitsmonitor des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller" (BAH). Vor allem Ältere über 70 sind zufrieden wie nie zuvor. Das Beste: Man schaut optimistisch in die Zukunft.

Der BAH hat diese Ergebnisse im dritten Quartal gemessen, also vor der Bundestagswahl, und die Ergebnisse mit Zahlen aus dem Vorjahr verglichen. Die positive Grundstimmung macht sich auch beim Arztbesuch bemerkbar. Im Schnitt wurde nur zweimal ein Arzt kontaktiert – ein Drittel brauchte überhaupt keinen Arzt. Zu Beginn der Erhebungen 2013 waren es noch drei Arztbesuche. Es kommt noch besser: Egal, ob gesetzlich oder privat versichert, bietet unser Gesundheitssystem eine ausreichende Versorgung. Das sagen 70 Prozent der Bundesbürger.

Fürwahr: Sommer-Sonnenseiten. In diesen Tagen ist das Wetter trüb, vom November-Blues geht's in die Winter-Depression. So richtig regieren möchte kaum einer, eine Koalition ist weit und breit nicht in Sicht – nicht einmal eine Minderheitsregierung. Eine Bürgerversicherung soll unser angeblich so marodes Gesundheitssystem retten. Lieber BAH, die Stimmung wird wieder schlechter – garantiert! Das schaffen wir schon . . .

