Aktuelle Ärztestatik von KBV und BÄK

"Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach"

Nicht nur die Gesamtzahl der Ärzte, auch die Zahl der Mediziner, die als Vertragsarzt tätig sind, ist gestiegen. Trotzdem fehlen in der Versorgung "Arztstunden", warnen BÄK und KBV.

Von Rebekka Höhl

Die Zahl der Ärzte in Deutschland hat zugenommen. © yellowj / stock.adobe.com

BERLIN. Die gute Nachricht zuerst: Die Niederlassung – gerade im vertragsärztlichen Bereich – stellt für viele Ärzte nach wie vor eine attraktive Berufsoption dar.

Im vergangenen Jahr nahmen 172.647 Ärzte und Psychotherapeuten an der vertragsärztlichen Versorgung teil, fast 3000 mehr als noch ein Jahr zuvor, so das Ergebnis der aktuellen Arztzahlstatistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Aber: Angesichts des anhaltenden Trends zur Teilzeittätigkeit ergebe sich bei der Betrachtung des tatsächlichen Teilnahmeumfangs an der vertragsärztlichen Versorgung nur ein Plus von 0,2 Prozent, so die KBV.

Auch die Bundesärztekammer (BÄK) warnt davor, nur Köpfe zu zählen. Die BÄK hat am Donnerstag ebenfalls ihre Ärztestatistik 2017 vorgelegt. Demnach waren im vergangenen Jahr im gesamten Bundesgebiet 385.149 Ärztinnen und Ärzte tatsächlich ärztlich tätig. 6542 mehr als noch in 2016.

Dabei sei die Zahl der Krankenhausärzte um 2,1 Prozent auf 198.500 gestiegen, die der niedergelassenen hingegen um 1,1 Prozent – oder 1285 Ärzte – auf 118.356 gesunken.

"Uns fehlen Arztstunden", sagte BÄK-Präsident Professor Frank Ulrich Montgomery. "Und wenn wir nicht endlich gegensteuern und mehr Ärzte ausbilden, dann wird sich dieser Mangel verschärfen."

Auch die Zahl der ausländischen Ärzte ist gestiegen - auf 50.809. Als Arzt tätig waren davon insgesamt 45.370.

Weiterhin klarer Trend zur Anstellung

Dass die KBV auf ein Plus bei den niedergelassenen Ärzten, die BÄK aber auf ein Minus kommt, liegt an der unterschiedlichen Zählweise. Die Bundesärztekammer zählt alle approbierten Ärzte, also auch rein privatärztlich Tätige.

Die KBV hingegen erfasst nur die Ärzte in der vertragsärztlichen Versorgung. Das Plus bei den Vertragsärzten spricht also durchaus dafür, dass die Vertragsarztpraxis so unattraktiv nicht sein kann.

Allerdings gibt es nach wie vor einen klaren Trend zur Anstellung: Die KBV zählte 2017 hier 31.477 Ärzte, ein Plus von knapp zehn Prozent zum Vorjahr. Gerade angestellte Ärzte arbeiten aber häufig in Teilzeit.

"Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt in unserer heutigen Gesellschaft eine große Rolle. Dies gilt auch für junge Ärztinnen und Ärzte", so KBV-Chef Dr. Andreas Gassen.

Altersverteilung problematisch

Problematisch ist laut BÄK auch weiterhin die Altersverteilung innerhalb der Ärzteschaft: Der Anteil der unter 35-jährigen Ärzte sei zwar um 0,1 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent gestiegen, aber gleichzeitig sei der Anteil der über 59-Jährigen auf 18,4 Prozent angewachsen (Vorjahr: 17,9 Prozent).

Der Anteil der 50-bis 59-Jährigen liege bei 28,2 Prozent. Zudem sei bei den Niedergelassenen der Anteil der mindestens 60-Jährigen von 32,6 auf nunmehr 33,9 Prozent gestiegen.

Die Politik dürfe daher beim Masterplan Medizinstudium 2020 nicht weiter trödeln, mahnt Montgomery. "Es handelt sich hier in erster Linie nicht um ein Verteilungs-, sondern um ein Kapazitätsproblem", sagt er.

Statt einer Erhöhung der Mindestsprechstundenzeiten – wie es die GroKo fordert – sei eine stärkere Flexibilisierung notwendig, fordert der BÄK-Präsident.

Denn tatsächlich arbeiten laut der Bundesärztekammer niedergelassene Vertragsärzte schon jetzt durchschnittlich mehr als 50 Stunden.

In den Krankenhäusern sei es ähnlich: Nach Erhebungen des Marburger Bundes seien viele Ärzte im Krankenhaus (40 Prozent) 49 bis 59 Stunden pro Woche im Einsatz, jeder fünfte habe sogar eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 60 bis 80 Stunden.

