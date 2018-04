Ärzte Zeitung online, 11.04.2018 1

Personalie

Ralf Brauksiepe neuer Patientenbeauftragter

BERLIN. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Ralf Brauksiepe wird neuer Patientenbeauftragter der schwarz-roten Bundesregierung. Das Bundeskabinett sei am Mittwoch dem Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gefolgt, wie dessen Ministerium mitteilt. Brauksiepe sei eine Persönlichkeit, die über langjährige und vielfältige politische Erfahrung verfüge, begründete der Minister die Berufung. Der 51 Jahre alte Brauksiepe gehört dem Bundestag seit 1998 an. Von 2009 bis 2013 war der Wirtschaftswissenschaftler Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von 2013 bis 2017 in gleicher Funktion im Verteidigungsministerium. Brauksiepe stammt aus Hattingen in Nordrhein-Westfalen. (bar)

