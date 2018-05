Ärzte Zeitung online, 08.05.2018 1

Brandenburg

Starker Anstieg von Anorexie-Fällen

POTSDAM. In keinem anderen Bundesland sind die Anorexie-Diagnosen in den vergangenen fünf Jahren so stark gestiegen wie in Brandenburg. Das teilte die Barmer Berlin-Brandenburg mit.

2016 waren der Kasse zufolge in Brandenburg 330 ihrer Versicherten wegen Magersucht in ärztlicher Behandlung. 2011 waren es noch 199 – eine Zunahme um 65,8 Prozent. Von den Betroffenen sind 308 Mädchen und junge Frauen.

Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen: "Es gehört zum Charakter einer Essstörung, dass die Betroffenen ihr Problem negieren und erst zum Arzt gehen, wenn ernsthafte Folgeerscheinungen, wie Kreislaufprobleme oder das Ausbleiben der Menstruation auftreten", so Barmer-Regionalchefin Gabriela Leyh. (ami)

