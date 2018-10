Ärzte Zeitung online, 04.10.2018 1

Neue Fallzahlen für Berliner Kliniken

BERLIN. Welches Krankenhaus macht was wie oft? Darüber können Ärzte in Berlin sich und ihre Patienten ab sofort wieder aktuell informieren. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat die Fallzahldarstellung zu ausgewählten Behandlungen in den Berliner Krankenhäusern aktualisiert. "Unsere bislang bundesweit einzigartigen Transparenzveröffentlichungen sind ein wichtiger Baustein für eine fundierte persönliche Entscheidung bei der Wahl des richtigen Krankenhauses", so Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD).

Die Datensammlung enthält Angaben über Krebsoperationen, die Akuttherapie von Herzinfarkt und Schlaganfall, die Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen, den künstlichen Gelenkersatz an Hüfte und Knie, die Chirurgie im Säuglingsalter und die Palliativmedizin auf Basis der Daten von 2016. (ami)

