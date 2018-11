Ärzte Zeitung online, 01.11.2018 1

Vielen Studierenden schmerzt der Kopf

Dem Großteil der Studierenden in Deutschland machen offenbar Kopfschmerzen zu schaffen. Das zeigt eine repräsentative Befragung, an der die Barmer mitgewirkt hat.

Kopfschmerzen beeinträchtigen das Leben vieler Studenten. © Cameron Whitman / iStock

BERLIN. Rund 1,8 Millionen Studierende in Deutschland werden regelmäßig von Kopfschmerzen geplagt. Fast jeder Dritte ist davon sehr schwer beeinträchtigt.

Das geht aus einer repräsentativen Befragung für das Pilotprojekt „KopfHoch“ hervor, wie die Barmer am Donnerstag mitteilte. Die Krankenkasse ist wie die Schmerzklinik Kiel an dem Projekt beteiligt.

Demnach zeigen die Ergebnisse auf, dass der Alltag von etwa 900.000 der geschätzten 2,8 Millionen Studierenden durch Kopfweh mäßig bis stark beeinträchtigt ist.

An manchen Tagen sind die Schmerzen offenbar so groß, dass die Studierenden krankheitsbedingt der Hochschule fern bleiben – durchschnittlich an 2,4 Arbeitstagen im Jahr. Bei Studierendenden mit Migräne seien es sogar 2,7 Arbeitstage, berichtet die Barmer. (ths)

