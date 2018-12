Ärzte Zeitung online, 19.12.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Logopädie

IKK zahlt für Aphasie-App

MÜNCHEN. Die IKK gesund plus erstattet als erste Krankenkasse die Aphasie-App „Neolexon“. Diese soll Patienten mit Aphasie beim Wiedererlangen ihrer sprachlichen Fähigkeiten helfen. Das individuelle Training per App soll die logopädische Behandlung ergänzen.

Die App wurde von den Sprachtherapeutinnen Dr. Mona Späth und Hanna Jakob entwickelt. Sie gründeten die Neolexon UG aus der Ludwig-Maximilians-Universität heraus.

„Wir haben eine Applikation entwickelt, auf die Patienten jederzeit Zugriff haben und mit der sie selbstständig üben können“, so die Therapeutinnen. „Insbesondere bei unserem IVP-Projekt für Schlaganfallpatienten hilft uns eine so flexible und ständig verfügbare Versorgungsmöglichkeit wie die Neolexon-App“, erklärt der Vorstand der IKK gesund plus, Uwe Schröder. (cmb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich