MDK lehnt nur bei jedem Zehnten einen Pflegegrad ab

Immer mehr Menschen profitieren von dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Allein im vergangenen Jahr haben die Medizinischen Dienste der Krankenkassen (MDK) bei 1,8 Millionen Menschen einen Pflegegrad anerkannt, heißt es im Jahresbericht, den der Spitzenverband MDS am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat.

Fast 98 Prozent der MDK-Gutachten wurden laut MDS-Geschäftsführer Dr. Peter Pick in der gesetzlichen Fünf-Wochen-Frist beschieden. © DOC RABE Media / stock.adobe.com

BERLIN.

Nach der aktuellen Bilanz des MDS wurden rund 90 Prozent der Anträge zur Pflegegradeinstufung positiv von den Gutachtern beschieden. 2016, vor Einführung der fünf Pflegegrade, lag die Ablehnungsquote noch bei 19 Prozent. „Die neue Pflegebegutachtung hat ihre Praxistauglichkeit unter Beweis gestellt“, sagte MDS-Geschäftsführer Dr. Peter Pick.

Um das Mehr an Anträgen (plus 25 Prozent seit 2015) zu bewältigen, hat der MDK sein Personal deutlich aufgestockt (plus 764 auf mittlerweile 3145 Pflegefachkräfte). So konnten die Gutachten im Schnitt binnen zwei Wochen erstellt werden. Fast 98 Prozent wurden in der gesetzlichen Fünf-Wochen-Frist beschieden, so Pick. Das heißt im Umkehrschluss jedoch, dass 44.000 Menschen ihr Gutachten zu spät erhalten haben.

Noch in diesem Jahr wird außerdem der neue Pflege-TÜV scharfgeschaltet. Die Prüfer vom MDK werden ihren Fokus mehr auf die Bewohner von Pflegeeinrichtungen und weniger auf die Dokumentationen lenken, kündigte Pick an. Die Einrichtungen müssen ab Oktober halbjährlich Qualitätsdaten an die Auswertungsstelle (DAS) übermitteln.

Die MDK-Prüfer werden diese Informationen künftig anhand regelmäßiger Stichproben in den Heimen auf Plausibilität prüfen. Stellen sie Defizite fest, drohen den Einrichtungen Auflagen, Abstriche bei der Vergütung oder es droht gar eine Kündigung des Versorgungsauftrags. (nös)

